ВСУ сдерживают отчаянные контратаки захватчиков, россияне несут значительные потери и вынуждены применять резервы.

Украинские военные на Мелитопольском направлении отбили контратаки россиян в районах нескольких населенных пунктов. В частности, речь идет о Вербовом, Малой Токмачке, Работино и Новоданиловке Запорожской области, сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Павел Ковальчук.

По его словам, сейчас украинские защитники и защитницы продолжают удерживать оборону на занятых рубежах и наносить российским террористическим войскам значительные потери.

"Враг несет значительные потери в личном составе и технике, перемещает войска, применяет резервы", - отметил Ковальчук.

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Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, только за минувшие сутки украинские военные ликвидировали 420 российских захватчиков и почти 70 единиц их военной техники и вооружения. Всего с 24 февраля 2022 года Россия потеряла на войне в Украине уже около 276 тыс. своих военных и около 37 тыс. единиц своей техники.

Кроме того, мы рассказывали, что в течение суток ВСУ успешно отбили атаки и попытки наступления россиян на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Мелитопольском направлениях.

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