В городе осталось менее 3,5 тысяч человек.

В Бахмуте остается 32 ребенка, чьи родственники отказываются эвакуироваться.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко во время брифинга. По его словам, в городе осталось менее 3,5 тысячи человек - это люди, которые категорически отказываются выезжать, несмотря на уговоры полицейских и спасателей.

"Это те люди, я со всей ответственностью могу сказать, которые не хотят выезжать из города от слова совсем. Там проведен крайне опасный объем работы по их эвакуации. Но люди не просто отказываются выезжать, они даже прячутся, чтобы не ехать", - заявил Кириленко.

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В эфире информационного телемарафона он рассказал, что в Авдеевке остаются менее 2 тысяч человек - они прячутся в подвальных помещениях от обстрелов, однако отказываются от эвакуации. По состоянию на 21 марта ОВА было известно, что в городе остается семеро детей.

Эвакуация из прифронтовых городов

Напомним, что в начале года в Авдеевке шестилетняя девочки умерла от сердечного приступа. Волонтер рассказал, что семье предлагали эвакуацию, однако они отказались.

В марте Кабмин одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий.

Недавно журналисты рассказали о детском доме семейного типа из Харьковской области, где десять детей уговорили своих родителей эвакуироваться.

В феврале полицейские вывезли из Угледара последнего несовершеннолетнего с семьей, а на днях всех детей эвакуировали из города Часов Яр.

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