Сейчас у военных администраций появились полномочия спасать детей даже против воли родителей.

Из города Часов Яр, расположенного в нескольких километрах западнее Бахмута, эвакуировали всех детей. Об этом заявил глава военной администрации города Сергей Чаус.

"Нет детей в Часов Яре, последние дети были вывезены позавчера. Совместными усилиями военной администрации, полиции и "Белых ангелов" мы это сделали. Сложно, больно, но сделали", – сказал Чаус.

Отметим, что на начало 2022 года в городе Часов Яр проживало более 12 тысяч человек.

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Эвакуация детей из прифронтовых городов

В зоне наступления российских войск остается некоторое количество гражданского населения, которое отказывается эвакуироваться, несмотря на полное отсутствие элементарных условий для жизни, постоянные обстрелы и приближение рашистов. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай назвал таких людей "ждунами". Это те, кто очень хотят прихода российских оккупантов и потому не покидают зону боев.

Главной проблемой в этом контексте было то, что некоторые "ждуны" оставались в зоне активных боев вместе со своими детьми. В начале марта Кабмин принял решение о принудительной эвакуации детей из самых опасных зон даже против воли родителей.

Некоторые города были эвакуированы еще до появления нового приказа об эвакуации детей. К примеру, из Угледара последних детей вывезли в первой половине февраля. А из Марьинки всё население выехало еще в конце осени.

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