Местный священник с женой и тремя детьми 19, 18 и 15 лет, несмотря на уговоры правоохранителей, категорически отказывались выезжать из Угледара.

Из Угледара эвакуирован последний несовершеннолетний с семьей, в городе еще остается более 300 взрослых.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Донецкой области. Правоохранители отмечают, что 15-летний сын священника оставался единственным ребенком в городе, который круглосуточно штурмуют российские войска.

"Местный священник с женой и тремя детьми 19, 18 и 15 лет, несмотря на уговоры правоохранителей, категорически отказывались выезжать из Угледара. Многоэтажный дом, в подвале которого поселилась семья, находится на окраине города, в километре от оккупационных войск. Несмотря на то, что всю семью ждали родные в более безопасном населенном пункте, родители были уверены, что их подвал является самым безопасным местом", - сказано в сообщении.

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Полицейские не оставляли попыток уговорить семью эвакуироваться, ведь оставаться в городе смертельно опасно - во время каждого визита в Угледар рассказывали о преимуществах эвакуации. Им таки удалось уговорить главу семьи на эвакуацию.

"Рискуя жизнью, "белые ангелы" провели очередную спасательную операцию и во время стрелкового боя вывезли мальчика с семьей", - сказано в сообщении. На бронированном транспорте эвакуационный экипаж вывез семью к бабушке в город Курахово.

В полиции отмечают, что по состоянию на сегодня ситуация в Угледаре является напряженной, в городе остается более 300 взрослых, которые отказываются покидать родной город.

"Сейчас все усилия экипажей "Белый Ангел" направлены на эвакуацию людей из зоны боевых действий в безопасные районы. Приоритетное направление - семьи с детьми. Ведь дети должны жить в безопасности, а не в подвалах под обстрелами", - отмечают правоохранители.

Ситуация на Донбассе

Как сообщал УНИАН, 14 февраля президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении отметил, что ситуация на передовой, особенно в Донецкой и Луганской областях, остается крайне тяжелой.

Известно, что сейчас в Бахмуте остаются около пяти тысяч человек.

Недавно Maxar Technologies обнародовали снимки поселков возле Угледара, подвергшихся российским бомбардировкам и обстрелам.

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