На Купянско-Лиманском направлении украинские воины уже несколько недель подряд ежесуточно уничтожают многие российские бронированные средства, в том числе новейшие.

Бахмут остается эпицентром боевых действий. За последние сутки на Бахмутском направлении произошло 35 боестолкновений, россияне совершили более 200 обстрелов.

Об этом сообщил спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире информационного телемарафона.

"Пока Бахмут остается эпицентром боевых действий, таким главным направлением удара врага. За эти сутки произошло на всем Бахмутском направлении 35 боестолкновений и 29 в районе самого города и окрестностей. 222 раза враг обстреливал весь Бахмутский фронт ствольной артиллерией и РСЗО, 44 обстрела совершил по самому городу. 107 оккупантов были уничтожены, 137 получили ранения различной степени", - сказал Череватый.

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По его словам, вторым по напряженности остается Купянско-Лиманское направление, где враг пытается проявлять активность и атаковать уже несколько недель подряд. Также это направление является "лидером" по обстрелам из артиллерии и других систем поражения.

"В частности, не стали исключением эти сутки: 438 раз враг поражал наши позиции различными артиллерийскими системами, произошло 4 боестолкновения, 10 авианалетов. И характерная черта этого направления - здесь враг больше применяет регулярные войска и больше применяет бронетехники", - сказал спикер.

Так, Череватый отметил, что украинские воины уже несколько недель подряд ежесуточно уничтожают много российской бронированной техники, в том числе новейшей.

"За эти сутки было уничтожено 4 танка Т-90, БМП, БТР-80, САУ "Акация", "Мста" и ЗРК "Бук". Также на этом направлении 39 оккупантов были уничтожены и 86 ранены, один попал в плен", - сообщил он.

Война в Украине - что происходит

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, за прошедшие сутки, 22 марта, российские оккупанты нанесли по территории Украины 48 авиационных ударов и совершили 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В свою очередь, авиация Сил обороны Украины нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу армии РФ, а также 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян.

Также сообщалось, что за прошедшие сутки украинские защитники отбили 83 вражеских атаки на восточном участке фронта. Россияне продолжают вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. На других участках фронта россияне обороняются.

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