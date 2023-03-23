Бахмут остается эпицентром боевых действий. За последние сутки на Бахмутском направлении произошло 35 боестолкновений, россияне совершили более 200 обстрелов.
Об этом сообщил спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире информационного телемарафона.
"Пока Бахмут остается эпицентром боевых действий, таким главным направлением удара врага. За эти сутки произошло на всем Бахмутском направлении 35 боестолкновений и 29 в районе самого города и окрестностей. 222 раза враг обстреливал весь Бахмутский фронт ствольной артиллерией и РСЗО, 44 обстрела совершил по самому городу. 107 оккупантов были уничтожены, 137 получили ранения различной степени", - сказал Череватый.
По его словам, вторым по напряженности остается Купянско-Лиманское направление, где враг пытается проявлять активность и атаковать уже несколько недель подряд. Также это направление является "лидером" по обстрелам из артиллерии и других систем поражения.
"В частности, не стали исключением эти сутки: 438 раз враг поражал наши позиции различными артиллерийскими системами, произошло 4 боестолкновения, 10 авианалетов. И характерная черта этого направления - здесь враг больше применяет регулярные войска и больше применяет бронетехники", - сказал спикер.
Так, Череватый отметил, что украинские воины уже несколько недель подряд ежесуточно уничтожают много российской бронированной техники, в том числе новейшей.
"За эти сутки было уничтожено 4 танка Т-90, БМП, БТР-80, САУ "Акация", "Мста" и ЗРК "Бук". Также на этом направлении 39 оккупантов были уничтожены и 86 ранены, один попал в плен", - сообщил он.
Война в Украине - что происходит
Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, за прошедшие сутки, 22 марта, российские оккупанты нанесли по территории Украины 48 авиационных ударов и совершили 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В свою очередь, авиация Сил обороны Украины нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу армии РФ, а также 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян.
Также сообщалось, что за прошедшие сутки украинские защитники отбили 83 вражеских атаки на восточном участке фронта. Россияне продолжают вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. На других участках фронта россияне обороняются.