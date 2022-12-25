У российских войск на Бахмутском направлении серьезные проблемы с боеприпасами.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, заявил, что пока рано говорить о том, что российские войска на Бахмутском направлении выдохлись. В то же время он не исключает, что уже в первых месяцах 2023 в районе Бахмута может произойти контрнаступление ВСУ.

Как он отметил в эфире телеканала FREEДОМ, на Бахмутском направлении есть ряд "позитивных моментов". Один из них связан с дефицитом боеприпасов в распоряжении российских оккупационных войск.

"После того, как в районе Ирмино был уничтожен один из самых больших складов с боеприпасами, артиллерия, которую накопили в районе Бахмута, перестала получать пропорционально боекомплект. Эта проблематика с пропорциональним получением боекомплекта сразу же себя проявила. Остановилось их продвижение на юге и на севере, а с восточных окраин их вовсе оттеснили и вернули те позиции, за которые оккупанты сражались почти три месяца. Заняли эти позиции, а потом, как только артиллерия перестала полноценно отрабатывать 24/7, они эти позиции уже не смогли удерживать", – объяснил эксперт.

По словам Коваленко, в этом заключается проблематика всей российской армии. Без поддержки артиллерией оккупанты не могут ни наступать, ни вести оборонные действия.

"И вот сейчас в районе Бахмута вырисовывается именно такая ситуация, когда возникшая проблематика с артиллерией влияет вообще на качество какого-либо их продвижения. Даже с завалом живым мясом, даже с такой тактикой – это уже без поддержки артиллерией вообще не действенно. Я не исключаю, что в первом квартале 2023 года ситуация действительно может измениться, при чем кардинально. В первую очередь, если сам дефецит поставки боекомплекта в данную локацию будет нарастать, то мы увидим даже – я не исключаю – контрнаступление Вооруженных сил Украины", – подчеркнул Коваленко.

Ситуация на Бахмутском направлении

Украинские военные героически удерживают оборону Бахмута уже несколько месяцев.

Ранее военный эксперт Александр Коваленко заявил, что под Бахмутом, где идут ожесточенные бои, оккупанты теряют свои позиции. Так, защитники Украины не только отражают атаки рашистов на город. Они еще и реализуют контратаки и вытесняют россиян.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что скорость продвижения российских войск в районе Бахмута, вероятно, замедлилась в последние дни, хотя рассуждать, достигло ли кульминации наступление, пока рано. ISW также подсчитал, что в ноябре и декабре российские войска совершили немного меньше общих наступлений в районе Бахмута по сравнению с октябрем.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что частная военная компания "Вагнер" частично диктует российскую стратегию на Донбассе из-за политических амбиций своего главаря Евгения Пригожина. По его словам, Пригожин совершил "крестовый поход" с целью захвата Бахмута. Его цель – вытеснить командиров регулярной российской армии.

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