Военные действия в городе напоминают Вторую мировую войну.

Военные действия в Мариуполе и непосредственно на "Азовстали" по характеру разрушений напоминают события Второй мировой войны или сирийский город Алеппо.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции заявила жена военного Арсения Федосюка - Юлия.

"Вообще, это можно корректно сравнивать с событиями, которые происходили во время Второй мировой войны, если говорить о Европе. Если это сравнивать с более близким к нам, то это Сирия. Мариуполь - это Алеппо, такого в Европе вообще не происходило после 1945 года, это беспрецедентно", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Мариуполь почти полностью находится под контролем войск РФ. Однако украинские защитники в сверхтяжелых условиях держат оборону на заводе "Азовсталь".

После эвакуации гражданских из катакомб "Азовстали" в Мариуполе российские войска не останавливают попыток захватить завод, на котором ведут оборону украинские воины. Оккупанты наносят ракетно-бомбовые удары по территории завода и с помощью артиллерии и танков проводят штурмовые действия.

По словам президента Владимира Зеленского, для спасения украинских военных, находящихся на "Азовстали", привлечены влиятельные посредники и государства. В Генштабе ВСУ утверждают, что операция по деблокированию завода потребует значительных усилий и большого количества войск.

11 мая вице-премьер Верещук заявила, что на территории "Азовстали" могут находиться еще около тысячи бойцов, половина из них тяжелораненые.

12 мая она сообщила, что сейчас ведутся переговоры об освобождении лишь 38 тяжелораненых бойцов.

13 мая Зеленский сообщил, что Украина предлагает России различные механизмы вывоз с завода "Азовсталь" украинских бойцов с президентом Путиным об этом будет говорить президент Финляндии. Речь идет о спасении живых и вывозе тел погибших.

Сегодня стало известно, что российские захватчики впервые сбросили на "Азовсталь" в Мариуполе фосфорные или зажигательные бомбы.

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