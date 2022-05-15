В результате обстрела трое "азовцев" погибли, а шестеро получили ранения.

Эвакуацией гражданских лиц, которые находились заблокированы в бункерах завода "Азовсталь" в Мариуполе, занимались бойцы полка "Азов". Российские военные не пускали официальных лиц для организации эвакуации.

Об этом рассказала супруга одного из бойцов полка "Азов".

"Именно азовцы проводили эвакуацию, потому что омбудсмена Людмилу Верещук, представителей власти, ООН, Красного креста россияне не пустили на "Азовсталь". Они где-то ждали автобусами, а всей эвакуаций занимались азовцы. Руководил эвакуацией командир Денис Прокопенко", - поделилась девушка.

При этом она указала, что во время одной из этих эвакуаций россияне обстреляли автобус, в котором ехали "азовцы", чтобы забрать гражданских женщин и детей. По ее словам, в результате обстрела трое бойцов погибли, а еще шестеро получили тяжелые ранения.

Ситуация на "Азовстали"

После эвакуации гражданских из катакомб "Азовстали" в Мариуполе российские войска не останавливают попыток захватить завод, на котором ведут оборону украинские воины. Оккупанты наносят ракетно-бомбовые удары по территории завода и с помощью артиллерии и танков проводят штурмовые действия.

11 мая вице-премьер-министр Ирина Верещук сообщила, что на территории "Азовстали" могут находиться еще около тысячи бойцов, половина из них - тяжелораненые.

13 мая Зеленский сообщил, что Украина предлагает России различные механизмы вывоза с завода "Азовсталь" украинских бойцов, с президентом РФ Владимиром Путиным об этом будет говорить президент Финляндии. Речь идет о спасении живых и вывозе тел погибших.

14 мая президент Владимир Зеленский заявил, что идут очень сложные переговоры о следующем этапе эвакуации с завода "Азовсталь".

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