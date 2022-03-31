В "Азове" рассказал, что в блокаде оккупантовв оказалось около 100 тыс. мариупольцев.

Командование полка Национальной гвардии "Азов" призвало военно-политическое руководство Украины провести операцию по деблокаде Мариуполя.

С таким призывом выступил заместитель командующего полка "Азов" Святослав Паламарь в видеообращении.

"Каждый день обороны города стоит жизней наших героев. Наша цель – выстоять и победить в этой войне! Мы уверены, что операция по деблокаде Мариуполя войдет в историю как героический подвиг нашего народа. Но если она не произойдет – это войдет в историю как большой позор", - сказал он.

Паламарь рассказал, что в блокаде оккупантовв оказалось около 100 тыс. мариупольцев. По мнению "Калины", в случае захвата города российскими войсками, пьяные оккупанты под действием эйфории и безнаказанности совершат страшное количество преступлений против мирных жителей.

Он сказал, что защитники Мариуполя, даже получив ранения, все равно идут в бой, потому что другого пути нет.

‼️ Звернення заступника командира полку "Азов" стосовно ситуації в Маріуполі 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/lso7H8o0CB — АЗОВ (@Polk_Azov) March 31, 2022

Как сообщал УНИАН, 30 марта в "Азове" сообщили об уничтожении российского спецназа в боях за Мариуполь. Кроме того, в полку Нацгвардии сообщили, что российские оккупанты из авиации намеренно бомбят здание с пометкой "красного креста" на крыше.

29 марта Паламарь заявил, что украинские защитники не покинут город и будут бороться до конца.

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