Он напомнил, что Кадыров – это лишь ставленник Путина.

Доброволец полка "Азов", гражданин Азербайджана обратился к председателю Чечни Рамзану Кадырову.

Азербайджанцы записали видеообращение, поблагодарив "Украину за возможность защищать свой дом и свою семью".

Воин напомнил всем, что Кадыров – это лишь ставленник Путина, а самому Кадырову напомнил, что тот отправил "своих кадыровцев насмерть".

"Я - гражданин Азербайджана, доброволец полка "Азов", благодарю Украину за возможность защищать свой дом и свою семью. Обращаюсь к Кадырову: с каких пор предатель своего народа имеет право обращаться к народному избраннику? А не ставленнику Путина, который отправил своих "кадыровцев" на смерть. Твоя храбрость - только на словах, как и твоя честь. А украинский президент - вместе со своим народом", - заявил он.

"Ахмад - не сила, Ахмад в гробу! Слава Украине!", - добавил доброволец "Азова".

Ранее сообщалось, что одним из батальонов полка чеченского лидера Рамзана Кадырова руководит Руслан Геремеев, известен как фигурант дела об убийстве российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

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