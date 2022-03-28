"Азов" подчеркнул, что будет щитом для Украины до того времени, пока оккупант не уйдет из нашей страны.

Российский журналист и оппозиционер Александр Невзоров связался с полком "Азов" и передал россиянам послание от этих защитников Украины.

Невзоров подчеркнул, что эти бойцы не имеют ничего общего с тем, что о них "рисует" российская пропаганда.

"Надеюсь, хоть это поможет откачать из черепов бедных россиян то дерьмо, что туда навалили Путин и Соловьев", - написал журналист.

Так, в своем обращении к РФ "азовцы" напомнили, что кремлевская пропаганда называет их нацистами и фашистами, а себя - "освободителями".

"А правда такова: на нашу землю подло напал коварный монстр, и наше право и обязанность защищать её. На переднем краю этой обороны стоит "Азов", - отметили бойцы.

"Россия бомбит Бабий Яр, в котором похоронены жертвы нацизма ХХ века. Путинисты обрушивают тонны снарядов на больницы, школы, детские сады, церкви. Солдаты Путина расстреливают стариков, убивают детей и беременных женщин, как когда-то это делали гилеровцы. Нацизм - это неутолимая потребность в убийстве людей, осмелившихся стать свободными. Это уверенность в своем праве некой сверхнации и это уверенность в праве управлять другими народами, при этом насиловать и грабить другие государства. Ничего не напоминает?" - обратились защитники Украины к России.

"Азов" подчеркнул, что будет щитом для Украины до того времени, пока оккупант не уйдет из нашей страны.

"Мы, защитники города-героя Мариуполя, взяли в руки щит и меч, которые защищают не только Украину от сил зла и лжи, но и весь цивилизованный мир от чумы 21 века. Если мы опустим меч, то завтра такая же судьба постигнет Киев, Львов, а послезавтра Варшаву, Берлин и Париж. Думающим русским людям хотим пожелать свергнуть то правительство, которое посылает своих сыновей на верную смерть ради лживых иллюзий отравленной реальности, вместо того, чтобы народ России жил, любил и развивался", - подытожили они.

Напомним, "Азов" - это подразделение Нацгвардии, которое сформировано из добровольцев в 2014 году после того, как Россия отобрала Крым, часть Луганской и Донецкой области. Это подразделение, в котором служат представители разных национальностей и веросповеданий.

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