Украинская авиация в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения российских оккупантов и их военной техники.
"Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника", - отметили в Генштабе.
Отмечается также, что в течение суток украинскими защитниками был уничтожен вражеский самолет Су-25.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили два пункта управления, а также район сосредоточения оккупантов, склад боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию", - говорится в сообщении.
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