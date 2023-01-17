Также был уничтожен вражеский самолет Су-25, поражены два пункта управления и склад боеприпасов врага.

Украинская авиация в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения российских оккупантов и их военной техники.

"Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника", - отметили в Генштабе.

Отмечается также, что в течение суток украинскими защитниками был уничтожен вражеский самолет Су-25.

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"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили два пункта управления, а также район сосредоточения оккупантов, склад боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию", - говорится в сообщении.

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