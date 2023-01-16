Также подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили один пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники, оды склад боеприпасов и 1 средство радиоэлектронной борьбы противника.

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла 9 ударов по районам сосредоточения врага.

"Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения врага и 2 удара по его средствам противовоздушной обороны", - говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В то же время, как отмечается, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили один пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы и военной техники, оды склад боеприпасов и одно средство радиоэлектронной борьбы врага.

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Война в Украине: актуальные данные

РФ не оставляет своих намерений захватить полностью Донецкую область. Ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском - обороняется.

На фоне российской агрессии в НАТО рассчитывают на увеличение военной помощи Украине со стороны Запада. Генсек Альянса Столтенберг заявил, что Запад может предоставить Украине больше тяжелого вооружения.

"Мы находимся в решающей фазе войны", - заявил Столтенберг и отметил, что именно поэтому сейчас крайне важно предоставление Украине оружия, которое поможет приблизить победу над Россией.

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