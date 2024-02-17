Противники сейчас "переведут дыхание", поделился мнением эксперт.

В центре внимания Авдеевка, новости о которой сегодня неутешительны. Экс-командир взвода батальона "Айдар", ветеран войны Украины против РФ Евгений Дикий рассказал, что изменится после взятия оккупантами этого города, расположенного в Донецкой области.

Об этом он рассказал в эфире Radio NV, отвечая на вопрос о том, как вывод украинских подразделений, которые держали Авдеевку, меняет ситуацию на фронте. "На фронте это ситуацию изменит не за один день", - заметил Дикий и добавил, что у российских оккупантов сейчас нет возможности развить свой "успех".

По его словам, если посмотреть на карту, то взятие россиянами Авдеевки - это не прорыв вглубь украинских тылов, не прорыв фронта. "Это наоборот, это они наконец для себя выровняли линию фронта и убрали наше выступление, которое вдавалось очень глубоко в их оборону", - сказал Дикий.

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Так, добавил он, захватчики сейчас "переведут дыхание". "Развить успех на том направлении - честно говоря, я у них перспектив не вижу. В частности, потому что учли наконец... уроки предыдущих боев, в частности, Бахмута, и части из Авдеевки отходят не окапываться сразу на новом месте, а они отходят на уже заранее подготовленную новую линию обороны. Нет сил у россиян сразу бросаться штурмовать эту линию: они еще не отошли от тех жертв, которые они понесли, пока брали Авдеевку", - отметил Дикий.

Говоря о вопросе того, нужно ли было содержать Авдеевку, он отметил, что этот город на себе "связывала" 40-тысячная группировка россиян. "Это 40-тысячная группировка-то от нее, что осталось живое и боеспособное, а это не более половины, но то, что осталось, оно теперь высвобождается. И не надо ходить к гадалке, чтобы понять, что на ротацию в Россию этих людей не отправят", - заметил Дикий.

Так, считает он, тех россиян, которые освобождаются после захвата Авдеевки, за какое-то короткое время, за несколько недель, можно будет увидеть на других участках фронта. "Скорее всего, их перебросят либо под Купянск, либо на левобережную Херсонщину. И соответственно, нам станет дальше труднее там. Это то, что для нас изменится после взятия Авдеевки: рассосется та большая группировка, которая одна была завязана на Авдеевку, и ее разбросают по другим участкам фронта, чтобы усилить там наступление", - сказал Дикий.

Отвечая на вопрос о потерях российских захватчиков в Авдеевке, он отметил, что в российских пабликах по этому поводу "истерика". "Кстати, у них абсолютно сейчас нет этого "победобесия" по поводу того, что "ах", они взяли Авдеевку. Там скорее наоборот - там основной настрой такой, скорее, растерянный, что: "Ну, окей. Ну, взяли мы Авдеевку. Ну, и что дальше? А цена какая?". Наиболее меня заинтересовало то, что все российские военкоры в один голос говорят, что они заплатили за Авдеевку больше, чем за Бахмут. А цифры по Бахмуту мы знаем, покойный Пригожин (ликвидированный главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, - Ред. ) успел их обнародовать: 100 тысяч общих потерь, из них 40 тысяч - только убитыми. Это цена для россиян была Бахмута", - заметил Дикий.

Так, добавил он, если россияне говорят, что за Авдеевку заплатили "однозначно больше", а некоторые говорят, что "примерно вдвое больше", то можно сложить это в определенные цифры. "То есть 150-200 тысяч общих потерь, из них до 80-ти, а по меньшей мере 60 тысяч, - только убитыми", - отметил Дикий.

Он добавил, что "цена, которую платят сейчас *рки, - абсолютно неадекватная", поэтому убежден, что Авдеевка была не военным, а политическим приказом. "Я не считаю российских генералов гениями стратегии - они себя таковыми не показали, но считать их полными дураками, к сожалению, тоже не выпадает... И потому, если они аж настолько кладут свой личный состав, то это явно приказ не генеральский, а на несколько уровней выше, - "лично государь-император повелел" взять Авдеевку любой ценой", - отметил Дикий.

Важные новости - Авдеевка стала очень "горячей точкой" в Украине

Как сообщал УНИАН, враг с осени прошлого года активно пытался захватить Авдеевку - совершал очень много штурмовых действий и терпел огромные потери.

Оккупанты начали двигаться вперед на фоне того, что у защитников Украины возник "снарядный голод". В середине февраля сообщалось, что РФ бросила на штурм Авдеевки все резервы, в том числе размещенные на других направлениях фронта.

Киев решил сохранить жизни своих воинов, поэтому их вывели из Авдеевки. Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский подчеркнул, что наши воины занимают позиции на втором рубеже обороны. Офицер добавил, что "выход личного состава из Авдеевки происходил в соответствии с планом, разработанным с учетом различных сценариев и возможной смены оперативной обстановки", но на заключительном этапе операции, под давлением превосходящих сил противника, "некоторое количество украинских военнослужащих попало в плен".

В то же время председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко отметил, что "наши бойцы взяли очень много россиян в плен, возможно, их и будут менять".

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