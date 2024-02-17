Авдеевский коксохим был одной из самых укреплённых позиций в округе.

В ночь на субботу командование ВСУ объявило об отступлении из Авдеевки на "заранее подготовленные позиции", так как город оказался под угрозой окружения.

Как сообщает эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке, российские войска уже заняли Авдеевский коксохимический завод на севере города — одну из самых укреплённых позиций в округе.

Журналист опубликовал фото поднятия над комбинатом российского флага.

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При этом Рёпке отметил, что решение украинского командования оставить завод стало для него неожиданностью.

"Украинская армия сдала Авдеевский коксохимический завод российским войскам. Поскольку она планировала "вывести подразделения из города и перейти к обороне на более выгодных рубежах", я слегка потрясён, так как этот завод, пожалуй, самая укреплённая позиция в этом районе", - пишет Рёпке.

Выход ВСУ из Авдеевки - мнения экспертов

В нынешней ситуации Авдеевка не дает российским оккупационным войскам ровным счетом ничего, считает военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он уверен, что россияне будут культивировать Авдеевку до конца выборов и некоторое время после, чтобы стимулировать мобилизационные процессы, а затем забудут, как и Бахмут.

Вто же время NYT пишет, что переход Авдеевки под контроль России позволит оккупантам более эффективно перемещать свои войска и технику во время наступления в других направлениях.

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