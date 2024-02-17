Сейчас все рассчитывают на весенний период, отметил военнослужащий.

Военнослужащий 26-го отдельного стрелкового батальона 47-й ОМБр Максим Куринский, который воюет на Авдеевском направлении, ответил на вопрос о том, почему украинские подразделения не вывели из Авдеевки раньше.

"На мой взгляд, здесь больше политическая составляющая. У военных задача очень простая: есть приказ, мы работаем, выполняем. Преимущество численное: один украинский военнослужащий до семи военнослужащих врага. Политические решения, я так понимаю, это не очень учитывают", - допустил он в интервью Radio NV.

По его мнению, сейчас все рассчитывают на весенний период.

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"И отвод - это верное решение, несмотря на смену командования в Вооруженных силах или еще какие-то другие вопросы. Будем видеть. Мое мнение: это положительный момент, и просто нужно немного времени дать всем этим обстоятельствам, чтобы разобраться и увидеть, как оно будет в будущем", - добавил боец.

Ситуация в Авдеевке - актуальное

По состоянию на 13:00 17 февраля, процесс выхода украинских сил из Авдеевки продолжается, заявил майор ВСУ, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин.

По его мнению, решение об уходе было логичным и правильным.

Он отметил, что ситуация в целом на Авдеевском направлении тяжелая: "Впереди нас ждут очень сложные бои".

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