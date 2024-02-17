Он отметил, что есть определенные участки, на которых украинские военные покинули линию обороны, однако в целом выход войск еще продолжается.

Военнослужащий 26-го отдельного стрелкового батальона 47-й ОМБр Максим Куринский рассказал, как происходит выход украинских войск из Авдеевки и остались ли еще украинские силы в городе.

В частности, в интервью Radio NV он отметил, что новости об этих событиях освещаются с опозданием, поэтому выход уже состоялся.

"Прежде всего, район АКХЗ, Авдеевский коксохимзавод, и 9-й район города Авдеевки, там были вспомогательные силы для вывода войск, чтобы реализовать эти события. Если быть откровенным: то эти события, которые происходят, освещаются в новостях до сих пор, они все равно приходят с опозданием. Поэтому все произошло в то или иное время. Уже произошло", - рассказал он.

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Он отметил, что есть определенные участки, на которых украинские военные покинули линию обороны. Однако в целом выход войск еще продолжается, добавил военный, не раскрыв однако никаких деталей.

Он рассказал, что главная дорога в Авдеевку сейчас под огневым контролем врага.

"Но есть и запасной вариант, и мы им пользуемся и на сейчас. Просто место или ориентиры я называть не буду. В этом направлении идет работа, все работают как следует", - рассказал он.

Ситуация в Авдеевке

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский накануне принял решение о выводе украинских подразделений из Авдеевки во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих.

Президент Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции заявил, что выйти из Авдеевки было абсолютно логичным, справедливым и профессиональным решением, чтобы сохранить жизнь наших военных.

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