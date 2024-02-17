Офицер назвал это решение правильным и логичным.

Процесс выхода украинских сил из Авдеевки Донецкой области продолжается и сейчас. Решение об уходе было логичным и правильным.

Об этом заявил майор ВСУ, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин. По его словам, главное то, что удалось сохранить большинство личного состава.

"Третья штурмовая бригада за свой период пребывания в Авдеевке успела перебаранить тысячи российских п*доров. Уничтожить кучу техники. Но главное - нам удалось уберечь большинство своего личного состава. Что чрезвычайно важно для того, чтобы дальше убивать п*доров и освобождать свои территории. По состоянию на сейчас операция по выводу войск продолжается. Выход из Авдеевки - это было правильное и логичное решение. Но чрезвычайно сложное в реализации", - отметил Жорин.

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Офицер также добавил, что ситуация в целом на Авдеевском направлении тяжелая. "Впереди нас ждут очень сложные бои", - подчеркнул Жорин.

Что происходит в Авдеевке

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский принял решение о вывод наших подразделений из Авдеевки. Решение было принято "во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих".

Командир Третьей отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий прокомментировал выход украинских подразделений из Авдеевки, отметив, что Третья отдельная штурмовая бригада достойно сражалась с врагом, который преобладал и количественно, и в вооружении.

По данным британской разведки, во время битвы за Авдеевку Россия потеряла не менее 400 танков, боевых машин пехоты и другой тяжелой техники, а также, предположительно, тысячи личного состава.

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