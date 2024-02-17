Вероятнее всего, будет переопределение внимания на другие участки фронта, где россияне катализируют наступление, отметил Коваленко.

В нынешней ситуации Авдеевка сейчас не дает российским оккупационным войскам ровным счетом ничего, считает военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"За Авдеевкой начинаются линии обороны СОУ, подготовленные к встрече противника… При этом каждое село представляет собой укрепобъект, вскрытие которого это не простая задача… По всей видимости, дальше мы увидим ту же последовательность действий, что и после оккупации Бахмута", - отметил он, передает "Обозреватель".

Он уверен, что россияне будут культивировать Авдеевку до конца выборов и некоторое время после, чтобы стимулировать мобилизационные процессы, а затем забудут, как и Бахмут.

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"Забудут, поскольку после Авдеевки стремительного и "героического" движения не будет. А будет, вероятнее всего, переопределение внимания на другие участки фронта, где катализируют наступление за счет переброски освободившихся подразделений", - предположил Коваленко.

Он добавил, что приоритет у российского командования - Купянск, Часов Яр, Новомихайловка, а также возобновление наступления на Угледар и в Запорожской области, возвращение под контроль потерянных в 2023 году территорий в районе Вербового и Работино.

"Подразделения из состава ГВ "Центр" могут быть возвращены в зону своей ответственности или даже усилить ГВ "Запад". Зона Авдеевки перейдет под ответственность 1 АК и превратится в вялотекущее позиционное противостояние", - допустил эксперт.

Он также напомнил, что российское командование положило в боях за Авдеевку ничем не оправданное, гипертрофированное огромное количество ресурса с практически нулевым постэффектом.

Авдеевка - актуальные новости

Напомним, военнослужащий 26-го отдельного стрелкового батальона 47-й ОМБр Максим Куринский ответил на вопрос о том, почему ВСУ не вывели из Авдеевки раньше:

"На мой взгляд, здесь больше политическая составляющая. У военных задача очень простая: есть приказ, мы работаем, выполняем. Преимущество численное: один украинский военнослужащий до семи военнослужащих врага. Политические решения, я так понимаю, это не очень учитывают".

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