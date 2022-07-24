Люди слышали звуки сирен, а со стороны аэродрома видели дым / фото ua.depositphotos.com

Под временно оккупированным Мелитополем ночью прогремели взрывы. "Кто-то" повредил железнодорожное полотно.

Об этом сообщает "РИА Мелитополь".

"Кто-то" повредил железнодорожное полотно / фото РИА Мелитополь

Так, после полуночи жителей Мелитополя и соседних населенных пунктов проснулись от громких взрывов. Люди слышали звуки сирен, а со стороны аэродрома видели дым.

Разбито железнодорожное полотно на станции в районе Новобогдановки Мелитопольского района / фото РИА Мелитополь

"На утро очевидцы сделали фото одного из прилетов. Разбито железнодорожное полотно на станции в районе Новобогдановки Мелитопольского района. Не исключено, что сработали Силы Специальных Операций (ССО) Украины. Ждем официальных комментариев Генштаба", - сообщает издание.

Последствия ночной "бавовны" в Мелитополе / фото РИА Мелитополь

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Николаеве прогремели сильные взрывы, затем оккупанты получили мощную "ответку".

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