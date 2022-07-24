Под временно оккупированным Мелитополем ночью прогремели взрывы. "Кто-то" повредил железнодорожное полотно.
Об этом сообщает "РИА Мелитополь".
Так, после полуночи жителей Мелитополя и соседних населенных пунктов проснулись от громких взрывов. Люди слышали звуки сирен, а со стороны аэродрома видели дым.
"На утро очевидцы сделали фото одного из прилетов. Разбито железнодорожное полотно на станции в районе Новобогдановки Мелитопольского района. Не исключено, что сработали Силы Специальных Операций (ССО) Украины. Ждем официальных комментариев Генштаба", - сообщает издание.
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