Использование Путиным тактического ядерного оружия никогда нельзя полностью исключить.

США заставляют Украину противостоять российской агрессии со связанными руками. Об этом пишет The Economist.

Издание напоминает, что 13 сентября были надежды, что Украине наконец позволят использовать британские и французские крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP против целей в России. Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер разговаривали в течение двух часов в Белом доме, и многие думали, что американский лидер наконец даст свое разрешение.

"Но после встречи ситуация осталась такой же неопределенной. Американская сторона лишь подтвердила, что политика ограничения использования западных систем дальнего радиуса действия целями в Украине не изменилась", - говорится в статье. Видео дня

Издание также приводит слова бывшего командующего американскими силами в Европе Бена Ходжеса в поддержку Киева в этом стремлении.

"Нет никаких моральных или правовых причин не достигать этих целей", - говорит военный.

В свою очередь бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер утверждает, что США преувеличивает угрозы Путина.

"Они направлены на то, чтобы "удержать нас от действий, а не на то, чтобы это имело отношение к тому, что он на самом деле собирается делать", - отметил Волкер.

Авторы прогнозируют, что использование Путиным тактического ядерного оружия никогда нельзя полностью исключить. При этом если Байден смягчит свою позицию после встречи с Зеленским, вряд ли будет официальное объявление о разрешении Киеву атаковать объекты в РФ, вместо этого это решение может быть непубличным.

Разрешение Украине быть дальнобойным оружием по РФ: последние новости

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отправляется в Рим, где обсудит с главой итальянского правительства Джорджией Мелони разрешение Украине быть дальнобойным оружием по РФ. Британские чиновники также проведут переговоры с французскими и немецкими коллегами.

Ожидается, что лидеры также скажут, что они шире обсудили гибридные угрозы, которые Россия представляет для Европы, и подтвердят поддержку восстановления Украины.

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