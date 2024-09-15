Отмечается, что украинское правительство должно быть лидером в вопросе установления мира.

Украина должна быть лидером в вопросе завершения войны с Россией. Мирный план не может быть навязан стране извне, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передает Politico.

По словам американского чиновника, любая инициатива по установлению, которая противоречит суверенитету и территориальной целостности, не будет справедливой и устойчивой.

"Я считаю, что любой мирный план, направленный на то, чтобы по сути навязать мир народу Украины, который противоречит основным принципам суверенитета и территориальной целостности, демократии и свободы, не является справедливым и устойчивым", - сказал Салливан. Видео дня

Как пишет издание, за время полномасштабного вторжения войск России в Украину выдвинуты различные инициативы по прекращению войны в Украине, среди которых предложения Китая, Браилии и "миротворческие миссии" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Они предусматривают прекращение огня и замораживание войны.

Politico отметило, что только "формула мира" президента Украины Владимира Зеленского предусматривает возвращение всех захваченных Россией территорий.

Война в Украине: дальнейшие перспективы

Как писал УНИАН, российские оккупационные войска продолжают свое наступление на Донбассе, однако его интенсивность может уменьшиться уже в ближайший месяц. Чтобы не потерять темпы захватчикам нужны боеприпасы и оружие, говорит военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

Также мы рассказывали, что вскоре Байден таки снимет свои возражения относительно украинских ударов вглубь России британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. Однако это не будет касаться американских баллистических ракет ATACMS, утверждает The Times.

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