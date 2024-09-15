Британские чиновники также проведут переговоры с французскими и немецкими коллегами.

Италия и Великобритания готовы подтвердить свое обещание защищать Украину, поскольку премьер-министр Кир Стармер отправляется в Рим, чтобы заручиться поддержкой предложения разрешить Киеву использовать неамериканское дальнобойное оружие против России.

Стармер и итальянский премьер Джорджия Мелони, которые должны встретиться в понедельник, обсудят предложение об использовании Украиной британских дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow на территории России, сообщили осведомленные источники издания Bloomberg.

Ожидается, что оба лидера также скажут, что они более широко обсудили гибридные угрозы, которые Россия представляет для Европы, и подтвердят поддержку восстановления Украины, согласно проекту заявления, с которым ознакомилось издани

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Визит Стармера в Рим состоится через несколько дней после его встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. Они обсудили, разрешить ли Украине наносить дальние удары по России с помощью ракет Storm Shadow, управляемых по навигационным данным США, хотя Байден до сих пор сопротивлялся такому шагу из опасений, что это может привести к эскалации войны.

Британские официальные лица проведут переговоры с французскими и немецкими коллегами по этому плану в ближайшие дни, сообщили осведомленные источники.

Переговоры с США и другими союзниками по поводу предложения продолжаются, заявил в воскресенье министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, добавив, что в этом месяце в Организации Объединенных Наций состоятся дальнейшие обсуждения между союзниками и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Важно, чтобы как союзники, поддерживающие Украину, мы имели общую стратегию для победы в будущем", - сказал Лэмми.

В понедельник Стармер и Мелони также обсудят планы по борьбе с миграцией, а также усилия по дальнейшему укреплению связей между двумя странами, согласно проекту документа. Черновики не являются окончательными и иногда могут быть изменены до публикации окончательных версий.

Ограничения по использованию оружия против РФ

Президент Зеленский сказал, что Киев до сих пор не получил разрешения от США на удары дальнобойным оружием по целям на российской территории.

По словам Зеленского, Украине нужно такое оружие, чтобы атаковать российские военные базы и военные аэродромы. Однако за время ожидания Киевом такого разрешения Россия, по словам Зеленского, отвела свои военные самолеты на более дальнее расстояние.

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