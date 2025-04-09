Зато российские власти убеждают, что атака дронов отбита.

Неизвестные дроны атаковали военный аэродром россиян в Моздоке (Северная Осетия, РФ). Об этом сообщает "Астра" со ссылкой на очевидцев.

Губернатор Северной Осетии-Алании Сергей Меняйло объявил режим беспилотной опасности в 04:14. Затем он сообщил, что в Моздоке якобы сбито 15 БПЛА.

"В Моздокском районе отражена атака беспилотных летательных аппаратов. По информации Минобороны России, системами ПВО уничтожено 15 беспилотников. Жертв и разрушений нет", - заявил он в Telegram.

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"Астра" геолоцировала фото с дымом после атаки в Моздоке - кадры сделаны возле здания районного дворца культуры. Это примерно в 6 километрах от авиабазы. Жители города сообщают, что атака была нацелена именно на аэродром.

Ранее аэродром "Моздок" был поврежден в результате атаки в июле 2024 года. О последствиях этой атаки не сообщается.

Зато в Минобороны страны-оккупанта заявили о массированной атаке дронов в ночь на 9 апреля. Отмечается, что сбито якобы 158 БПЛА, в том числе над территорией Северной Осетии-Алании - 15.

Атаки Украины по России: важные новости

Накануне стало известно, что дроны атаковали по территории, которая принадлежит акционерному обществу "Оптиковолоконные Системы". Это российская компания, специализирующаяся на производстве оптического волокна, которое в частности используется в производстве соответствующих дронов. В социальных сетях общества отмечается, что это первый такой завод в России.

Между тем Business Insider пишет, что Соединенные штаты создают новое звено в своей армии, которое будет учиться использованию дронов. Отмечается, что американские военные повышают свою квалификацию для изучения опыта Украины.

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