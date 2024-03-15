"Первый Завод" в городе Калуга создан с целью эксплуатации технологического оборудования переработки товарной нефти и газоконденсата.

Этой ночью украинские беспилотники атаковали нефтехимическое предприятие "Первый завод" в Калужской области на территории РФ.

Как сообщил УНИАН источник, это была спецоперация Главного управления разведки Минобороны. В частности, "Первый Завод" в российском городе Калуга создан с целью эксплуатации технологического оборудования переработки товарной нефти и газоконденсата.

Атаки дронов на российские НПЗ

Атаки украинских беспилотников, за которыми стоят спецслужбы, в течение последних дней остановили работу трех нефтеперерабатывающих заводов в глубине российской территории. Так, издание Bloomberg заявило, что эти объекты составляют около 12% нефтеперерабатывающих мощностей РФ.

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Удар 13 марта вызвал пожар на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий страны - Рязанском заводе ПАО "Роснефть" под Москвой. Меньший Новошахтинский НПЗ на юге Ростовской области также был остановлен в результате атаки беспилотника. Это увеличило перебои, вызванные аналогичным инцидентом 12 марта на заводе "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".

Рязанский нефтеперерабатывающий завод, расположенный примерно в 200 км к юго-востоку от Москвы, имеет мощность 17,1 млн тонн в год, или около 340 тыс. баррелей в сутки. Он является основным поставщиком моторного топлива для российских регионов вокруг столицы. На заводе пришлось остановить две установки первичной переработки нефти.

Также 13 марта Новошахтинский НПЗ на юге Ростовской области РФ остановил работу после удара дрона. Мощность этого завода составляет 5,6 млн тонн в год, или около 112 тыс. баррелей в сутки.

Последняя волна атак также повредила установку нефтеперерабатывающего завода НОРСИ "Лукойла" в Нижнем Новгороде и попала в нефтебазу в Орловской области.

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