Обломки российских беспилотников упали на пути, там работают следователи.

В ночь на 29 января российские оккупанты ударили по Киеву "шахедами", обломки которых упали на пути, по которым осуществляется выдача составов метрополитена. Об этом в эфире Киев 24 сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор.

"Повреждено служебное помещение охраны, ограждение самого электродепо. Враг ведет коварные атаки, заряжая "Шехеды" шрапнелью, мелкими осколками. Мы можем видеть это с места происшествия, где все посечено вокруг мелкими металлическими осколками. Если бы в этот момент подвижной состав находился на путях и происходило перемещение вагонов - мы бы имели уничтоженные вагоны и могли бы быть какие-то жертвы или увечья среди людей", - рассказал Кандибор.

Он добавил, что, несмотря на российскую атаку, киевское метро работает в штатном режиме и поезда вышли на линию.

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"Было быстро отреагировано Государственной службой по чрезвычайным ситуациям вместе с коллективом метрополитена. Обследовали пути, обломки убрали с путей, и подвижной состав пошел на линию. Сейчас еще работают следователи, которые обследуют все, что было повреждено, до конца", - отметил Кандибор.

Атаки РФ по Украине: важные новости

В ночь на 29 января российские захватчики атаковали Украину ударными беспилотниками типа Shahed. Силы ПВО, в частности, работали и в Киеве. По словам Виталия Кличко, обломки вражеского БпЛА упали недалеко от станции метро в Дарницком районе столицы.

Также вечером 28 января оккупанты ударили ракетой по предприятию пищевой промышленности в Николаеве. Известно о двух погибших женщинах. В результате атаки частично разрушено здание цеха, также повреждено админздание предприятия.

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