Вечером во вторник, 30 июля, Украина оказалась под комбинированной атакой российских захватнических войск.
Командование Воздушных сил ВСУ сообщало в Telegram о беспилотниках типа "Shahed" в ряде регионов, ракете на Николаевщине и пусках управляемых авиационных бомб в Донецкой области. Сейчас тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в области работает противовоздушная оборона. До этого киевляне писали о звуке взрыва в столице. Суспільне пишет, что также взрывы слышали в Полтавской общине.
Киевская городская военная администрация сообщила, что информация о взрывах в городе Киеве или о работе сил и средств противовоздушной обороны на территории столицы не соответствуют действительности.
Обновлено в 00:06: БПЛА на Миргород.
Обновлено в 00:03: БПЛА на Киев с севера.
Обновлено в 23:53: БПЛА на Черкассы.
Обновлено в 23:53: БПЛА с Черниговщины на Киевщину с северо-востока.
БПЛА на Черкассы с северо-востока, написали Воздушные силы в 23:34.
В 23:30 военные фиксировали БПЛА в направлении Миргорода с севера.
По состоянию на 23:21 российские дроны продолжают фиксировать в небе Украины. Воздушные силы опубликовали обновление:
- БПЛА на Черниговщине, курс северо-западный;
- несколько групп беспилотников в Шосткинском районе Сумской области, курс на юг;
- дроны с Полтавщины на Черкасщину и Харьковщину;
- несколько групп БПЛА из Харьковской области движутся в сторону Полтавской;
- БПЛА на Николаевщине в Вознесенском районе, находитесь в укрытиях.
В 23:11 Воздушные силы предупредили о скоростной цели на Полтавщине.
Массированные атаки по Украине
Вчера в Военно-морских силах предупредили, что уже вторые сутки в Черном море фиксируют три российских подводных ракетоносителя.
По словам представителя ВМС, это может свидетельствовать о том, что российские захватчики готовятся к новому комбинированному удару по Украине.