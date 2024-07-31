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Вечером во вторник, 30 июля, Украина оказалась под комбинированной атакой российских захватнических войск.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщало в Telegram о беспилотниках типа "Shahed" в ряде регионов, ракете на Николаевщине и пусках управляемых авиационных бомб в Донецкой области. Сейчас тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в области работает противовоздушная оборона. До этого киевляне писали о звуке взрыва в столице. Суспільне пишет, что также взрывы слышали в Полтавской общине.

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Киевская городская военная администрация сообщила, что информация о взрывах в городе Киеве или о работе сил и средств противовоздушной обороны на территории столицы не соответствуют действительности.

Обновлено в 00:06: БПЛА на Миргород.

Обновлено в 00:03: БПЛА на Киев с севера.

Обновлено в 23:53: БПЛА на Черкассы.

Обновлено в 23:53: БПЛА с Черниговщины на Киевщину с северо-востока.

БПЛА на Черкассы с северо-востока, написали Воздушные силы в 23:34.

В 23:30 военные фиксировали БПЛА в направлении Миргорода с севера.

По состоянию на 23:21 российские дроны продолжают фиксировать в небе Украины. Воздушные силы опубликовали обновление:

БПЛА на Черниговщине, курс северо-западный;

несколько групп беспилотников в Шосткинском районе Сумской области, курс на юг;

дроны с Полтавщины на Черкасщину и Харьковщину;

несколько групп БПЛА из Харьковской области движутся в сторону Полтавской;

БПЛА на Николаевщине в Вознесенском районе, находитесь в укрытиях.

В 23:11 Воздушные силы предупредили о скоростной цели на Полтавщине.

Массированные атаки по Украине

Вчера в Военно-морских силах предупредили, что уже вторые сутки в Черном море фиксируют три российских подводных ракетоносителя.

По словам представителя ВМС, это может свидетельствовать о том, что российские захватчики готовятся к новому комбинированному удару по Украине.

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