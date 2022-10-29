Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал атаку беспилотников на российские корабли во временно оккупированном Севастополе рано утром 29 октября.
Свое мнение по этому поводу он высказал на YouTube-канале.
"Жители Севастополя сегодня не спали, с середины ночи у них работала ПВО, стрельба велась очень интенсивная, потом начались взрывы и пожары в бухте", – отметил Жданов.
Как отметил эксперт, по некоторых данным, бухта была атакована группой беспилотников:
"Мы не знаем, чьи это беспилотники, пока официальной информации никакой нет… Есть большая вероятность, что несколько кораблей не просто повреждены, а могли и затонуть".
Жданов добавил, что сообщается о повреждении не менее трех российских кораблей – носителей ракет "Калибр", среди которых – флагман Черноморского флота, фрегат "Адмирал Макаров"
"Несите нового командующего Черноморским флотом. В прошлый раз флагман утонул, командующего сняли, сейчас флагман – на грани… Потеря флагмана, вывод его из боевого строя или его повреждение – это позор для флота".
Что произошло в Севастополе 29 октября: кто атаковал корабли РФ?
Рано утром 29 октября в сети появлилась информация, что в Севастополе гремят взрывы. Позже стало известно о поражении нескольких кораблей Черноморского флота РФ.
По информации советника главы МВД, в Севастополе взорвали российские корабли, а именно четыре военных корабля.
Какое-то время спустя в сети появились кадры атаки надводных беспилотников на российские корабли в Севастополе.