Эксперт предположил отставку командующего Черноморским флотом РФ после этой атаки.

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал атаку беспилотников на российские корабли во временно оккупированном Севастополе рано утром 29 октября.

Свое мнение по этому поводу он высказал на YouTube-канале.

"Жители Севастополя сегодня не спали, с середины ночи у них работала ПВО, стрельба велась очень интенсивная, потом начались взрывы и пожары в бухте", – отметил Жданов.

Как отметил эксперт, по некоторых данным, бухта была атакована группой беспилотников:

"Мы не знаем, чьи это беспилотники, пока официальной информации никакой нет… Есть большая вероятность, что несколько кораблей не просто повреждены, а могли и затонуть".

Жданов добавил, что сообщается о повреждении не менее трех российских кораблей – носителей ракет "Калибр", среди которых – флагман Черноморского флота, фрегат "Адмирал Макаров"

"Несите нового командующего Черноморским флотом. В прошлый раз флагман утонул, командующего сняли, сейчас флагман – на грани… Потеря флагмана, вывод его из боевого строя или его повреждение – это позор для флота".

Что произошло в Севастополе 29 октября: кто атаковал корабли РФ?

Рано утром 29 октября в сети появлилась информация, что в Севастополе гремят взрывы. Позже стало известно о поражении нескольких кораблей Черноморского флота РФ.

По информации советника главы МВД, в Севастополе взорвали российские корабли, а именно четыре военных корабля.

Какое-то время спустя в сети появились кадры атаки надводных беспилотников на российские корабли в Севастополе.