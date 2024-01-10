У врага пока нет возможности провести захват территорий для "буферной зоны".

В Центре противодействия дезинформации прокомментировали заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова от 9 января о планах создать 15-километровую "буферную зону" на Харьковщине.

Об этом говорится в комментарии ЦПД в Telegram относительно заявления Пескова о том, что "военные будут принимать меры, чтобы защитить Белгород от украинских обстрелов", после чего российские пропагандисты в очередной раз заговорили о широкомасштабной наступательной операции под Харьковом ради создания 15-километровой "буферной зоны".

"Военные РФ в ближайшей перспективе не могут провести широкомасштабную операцию по захвату значительной территории в Харьковской области. Штурм с. Синьковка, который находится к северу от Купянска в Харьковской области, продолжается с лета 2023 г. Несмотря на весь натиск, Силам обороны Украины удается сдерживать врага", - подчеркивают в ЦПД.

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Отмечается в то же время, что участок фронта в направлении Купянска и в дальнейшем будет оставаться горячим, поскольку в РФ не отказались от идеи захвата города.

"Все заявления о наступлении на Харьков носят пропагандистский характер. Враг обстреливает Харьков, прикрываясь жителями Белгорода, потому что делает это из локаций из-за пределов города, который служит живым щитом", - говорится в комментарии Центра.

Вероятность наступления России на Харьков

Как сообщал УНИАН, аналитики Института изучения войны также считают, что российские военные не способны провести операцию по захвату значительной территории в Харьковской области в ближайшей перспективе.

По оценкам ISW, российские силы могут активизировать усилия по захвату Купянска в Харьковской области в ближайшие недели. Однако в настоящее время российские военные, вероятно, способны проводить в Харьковской области только действия тактического уровня, которые в лучшем случае будут служить для отвлечения от возможных российских оперативных усилий на Купянском направлении.

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