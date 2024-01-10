Грабский отметил, что пока еще преждевременно говорить, что зимнее наступление россиян провалилось.

Военный эксперт Сергей Грабский акцентирует: может существовать угроза активизации боевых действий на Купянском направлении, но угрозы вторжение на территорию Харьковской области с других направлений, в частности непосредственно из Белгорода, на сегодня не существует.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос относительно недавних заявлений в западных средствах массовой информации о том, что Харьковская область в январе якобы может стать новым горячим эпицентром войны.

"Если говорить о Харьковской области, то она давно уже стала эпицентром серьезных боевых действий. И мы говорим о действиях в районе Купянска, потому что это Харьковская область. Поэтому, если говорить о переводе той информации, которая звучала, то речь идет о возобновлении боевых действий именно на Купянском направлении", - отметил Грабский.

Говоря о самом Харькове, эксперт отметил, что город и населенные пункты на территории области находятся практически под постоянными обстрелами врага. А украинские войска наносят ответные удары, пытаясь создать свою буферную зону.

"Мы можем говорить о том, что может существовать угроза активизации именно боевых действий на Купянском направлении. А действительно угрозы вторжения на территорию Харьковской области с других направлений, в частности непосредственно из Белгорода, не существует на сегодняшний день. Но это не значит, что такая угроза не может быть создана", - подчеркнул Грабский.

Он отметил, что Россия "имеет возможности развертывания дополнительных группировок войск, со временем". "Но, скажем так, на ближайшие 3-6 месяцев такой угрозы не предвидится", - добавил эксперт.

Также на вопрос о том, провалилось ли зимнее наступление россиян, Грабский отметил, что не прошло даже половины зимы, поэтому делать такие заявления - преждевременно.

Военное командование посетило ВСУ в районе Купянска

9 января Министерство обороны Украины проинформировало, что министр обороны Украины Рустем Умеров вместе с главнокомандующим Вооруженных сил Украины генералом Валерием Залужным и начальником Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой посетили позиции Сил обороны в районе Купянска.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский ознакомил их с ситуацией вокруг Купянска, где украинские воины отражают постоянные попытки врага атаковать.

В сообщении МОУ отмечается, что успехов у российских оккупантов на этом направлении нет. "Имел честь встретиться с командирами подразделений, которые воюют на этом направлении сейчас. Доложили о ситуации, текущих вызовах. Решения будут приняты в ближайшее время - врагу не понравится", - подчеркнул Умеров.

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