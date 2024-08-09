Это один из крупнейших в РФ учебных центров авиации. в том числе для Су-57.

Украинские дальнобойные дроны типа "Лютый" ударили по авиабазе ВКС РФ в городе Липецк, на которой размещались среди прочего, новейшие российские самолеты Су-57. При этом Генштаб ВСУ официально сообщил о поражении склада с авиационными боеприпасами.

Как отмечают эксперты Defence Express, маршрут дронов типа "Лютый" проходил на довольно низкой высоте, что усложнило врагу задачу по их перехвату. Хотя несмотря на огромное количество видео с места событий, на них не замечено работы средств противовоздушной обороны. Кроме того, отмечают эксперты, атака была в несколько волн, последние дроны атаковали уже под утро.

При этом в Defence Express отмечают, что авиабаза в Липецке - не стандартный военный аэродром.

Видео дня

"Это один из крупнейших в РФ учебных центров ("4-й Центр боевого применения и переучивания летного состава"). Базово он эксплуатируется 968-м опытно-инструкторским смешанным авиаполком. Но с начала полномасштабного российского вторжения используется и другими подразделениями тактической авиации "ВКС" РФ для выполнения непосредственных боевых задач. Именно на базе этого центра проходило обучение российских пилотов на новом российском истребителе Су-57, который в РФ называют представителем "пятого поколения". По состоянию на апрель 2023 года эти самолеты попали на спутниковый снимок сервиса Google Earth", - говорится в анализе.

В то же время находились ли на момент атаки Су-57 на авиабазе под Липецком, были ли повреждены эти или другие российские самолеты, остается неизвестным, добавляют эксперты, отмечая, что на аэродроме также базируются Су-30, Су-34, Су-35, МиГ-31, часть, как боевые, часть, как учебные машины.

При этом, если Су-57 в Липецке были поражены, то это будет вторым случаем после успешной атаки на аэродром "Ахтубинск".

Удар по аэродрому в Липецке - что известно

Этой ночью дроны атаковали военный аэродром в Липецкой области. Впоследствии в Генеральном штабе ВСУ подтвердили успешную атаку на аэродром.

По данным источников УНИАН, на пораженном украинскими дронами российском аэродроме "Липецк-2" детонируют склады, на которых хранится более 700 управляемых авиабомб.

Также, как отмечают источники, большинство самолетов, размещенных на военном аэродроме "Липецк-2" взлететь не успели.

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