Такой вывод специалистов-взрывотехников, которые находились на месте трагедии.

Оккупанты обстреляли Запорожье из оккупированного Токмака более смертоносными модернизированными ракетами С-300.

Об этом сказал министр внутренних дел Денис Монастырский во время национального телемарафона, говоря об обстреле 30 сентября Запорожья.

"При обстреле Запорожья впервые были использованы модернизированные ракеты С-300, которые взрываются, касаясь поверхности", - отметил он.

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По его словам, традиционные комплексы С-300, которыми оккупанты обстреливали наши территории, взрывались, погружаясь на несколько метров и образовывали большие воронки, но меньше по сторонам гибли люди.

"Эти ракеты переработаны и взрыв произошел сразу при столкновении с землей, чтобы как можно больше людей погибло. Такой вывод специалистов-взрывотехников, которые находились на месте трагедии. Это абсолютно сознательное военное преступление, сознательное убийство под политическое заявление, которое сделал сегодняшний Гитлер на Красной площади", - подчеркнул Монастырский.

Министр внутренних дел объяснил почему так много полицейских раненых в Запорожье 30 сентября - 27 человек. По его словам, во время взрыва ракет происходила пересменка полицейских - ночную сменяла дневная.

"Поэтому такое количество раненых полицейских", - сказал он.

При этом отметил, что полицейские помогали людям спрятаться между несколькими взрывами взрывами.

Монастырский говорит, что, по предварительной информации, ракеты прилетели из оккупированного россиянами Токмака Запорожской области.

Ракетный удар по Запорожью: что известно

30 сентября, оккупанты 16 ракетных ударов направили на Запорожье. В частности, была обстреляна колонна гражданских автомобилей, которые ожидали в очереди на выезде из города на временно оккупированную территорию.

Сообщалось, что в результате погибли 30 человек, в том числе двое детей, а 88 получили ранения.

Глава Нацполиции Клименко сообщил, что погиб 36-летний работник местного Управления стратегических расследований. "А еще 27 полицейских Бердянского райуправления получили ранения, 4 из них - в тяжелом состоянии. Ребята были на службе, обеспечивали правопорядок", - добавил он.

В Запорожской области 1 октябрь объявлен днем траура по погибшим в результате ракетного удара.

В то же время в центре Москвы состоялся провластный митинг, на котором президент РФ Владимир Путин говорил о "псевдореферендумах" в Украине и хвастался захваченными территориями Украины.