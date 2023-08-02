Украинский флот не имеет отношения к битве российского флота с неизвестными морскими дронами в море.

Военно-морские силы ВСУ не причастны к вчерашней атаке неизвестных морских дронов на корабли Черноморского флота РФ "Сергей Котов" и "Василий Быков". Об этом в эфире "Свобода.Утро" заявил спикер ВМС Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук.

"Такие дроны не стоят на вооружении Военно-морских сил. Это во-первых. Во-вторых, относительно того инцидента, который якобы имел место... военно – морские силы не имеют никакого отношения", - сказал спикер.

Следует отметить, что Украина таки имеет на своем вооружении морские дроны, но какие именно подразделения их используют, до сих пор не понятно.

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Как писал УНИАН, вчера утром российское Министерство обороны сообщило об атаке "беспилотных катеров" на военные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков", которые мешали нормальному судоходству в юго-западной части Черного моря. Оккупанты заявили, что успешно уничтожили все три "катера", которые их атаковали.

Под вечер россияне решили изменить свою версию этих событий. Они начали утверждать, будто морские дроны хотели атаковать торговые суда, а корабли захватчиков якобы защитили гражданские суда от этой атаки.

Позже в Сети появилась аудиозапись на которой слышны переговоры, как утверждается, пилотов двух российских вертолетов. Один сообщил другому, что атака морских дронов таки была успешной, и один из российских кораблей получил повреждения. Также в записи говорилось, что среди российских моряков есть раненые и погибшие. Но достоверность этой записи не подтверждена.

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