Беспилотник спроектирован и производится полностью в Украине.

Американский канал CNN показал, как выглядят вблизи украинские морские дроны-камикадзы MAGURA V5, используемые для атак по российским надводным целям. Это первая публичная демонстрация данного оружия.

Как утверждает корреспондент, данные дроны способны нести до 300 кг взрывчатки на дистанцию до 800 км.

"Ими очень легко управлять. Они уже жестко ограничили передвижения российского флота. Украинцы просто отправляют свои дроны на охоту, бороздя волны. Если российские корабли их замечают, то открывают отчаянный огонь. Иногда россиянам везет, и они выводят дроны из строя. Но в других случаях дроны прорываются через ад из пуль и достигают своей цели", – говорится в репортаже.

Как рассказали журналистам украинские военные, морские дроны используются не только для нанесения ударов, но также для доставки грузов и разведки.

В сюжете также отмечается, что дрон является полностью украинской разработкой. Его производство тоже находится в Украине.

Разработчик дрона, с которым пообщались журналисты, отметил, что вооружение российских кораблей спроектировано для борьбы с другими кораблями и его трудно использовать для поражения небольших и очень быстрых морских дронов.

"Они (дроны – УНИАН) быстрее всего, что есть в Черном море. Российское вооружение из XX века, а наше – из XXI. Между нами столетие" – заявил инженер.

Украинские морские дроны в бою

Как считают многие военные обозреватели, взрыв на Крымском мосту 17 июля был осуществлен с помощью морского дрона-камикадзе, который смог подобраться к одной из опор моста. При этом считается, что дрон был не один.

Весной украинские военные опубликовали видео, как украинский морской дрон атаковал российский военный корабль "Иван Хурс". Тогда беспилотник смог подобраться прямо к борту корабля, но, как стало известно впоследствии, серьезного ущерба нанести не удалось.

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