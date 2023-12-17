Отмечается, что озвученное в СМИ число дронов близко к реальности.

Беспилотники в ночь на 17 декабря атаковали военный аэродром в Морозовске Ростовской области Российской Федерации. Есть результативные попадания.

Источник РБК-Украина в украинских спецслужбах сообщил, что это была массированная атака дронов по военным объектам в трех областях России - Ростовской, Липецкой и Волгоградской.

"То, что говорят российские медиа о том, что якобы все дроны были сбиты, не соответствует действительности. Было по меньшей мере прямое попадание в военный аэродром. Есть разрушения. Другие последствия уточняются", - говорится в сообщении.

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Источник отметил, что операцию организовало и провело Главное управление разведки Министерства обороны Украины, а озвученное в СМИ число дронов близко к реальности.

Атака дронов на Россию 17 декабря - что известно

Неизвестные беспилотники в ночь на воскресенье, 17 декабря, атаковали военный аэродром российских оккупантов в Ростовской области. БПЛА атаковали аэродром в Морозовске.

Атаку подтвердил местный губернатор Василий Голубев. По его версии, силы противовоздушной обороны России якобы сбили "большую часть" беспилотников над аэродромом. Куда же попали те, которые не сбили, он не уточнил.

В то же время в Минобороны РФ заявили, что якобы их ПВО сбила 33 беспилотника над Волгоградской, Липецкой и Ростовской областями. Затем россияне добавили, что уничтожены еще два БПЛА в Волгоградской области.

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