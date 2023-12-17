Повреждение получил минимум один Су-34.

В сети показали последствия "прилета" неизвестных беспилотников аэродромом "Морозовск" под Ростовом.

Фото появились в российских пабликах. Мониторинговые каналы сообщают, что на этом аэродроме базируются бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34 и 559-й гвардейский полк.

По меньшей мере один Су-34 получил повреждения в результате атаки. На одном из обломков беспилотника неизвестный Ярик передает "привет к*цапам".

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"Нашествие" беспилотников - что известно

Неизвестные беспилотники в ночь на воскресенье, 17 декабря, атаковали военный аэродром российским оккупантам в Ростовской области.

БПЛА атаковали аэродром в Морозовске Ростовской области. Момент массированной атаки попал на видео. Атаку подтвердил и местный губернатор Василий Голубев. По его версии, ПВО сбила "большую часть" беспилотников над аэродромом.

В то же время в Минобороны РФ отчитались, что якобы их ПВО сбила 33 беспилотника в ночь на 17 декабря над Волгоградской, Липецкой и Ростовской областями. Затем россияне добавили, что уничтожены еще два БПЛА в Волгоградской области.

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