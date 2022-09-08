Эксперт уверен, что войну можно закончить и с одними автоматами.

Военный эксперт Олег Жданов ответил, реально ли закончить развязанную Россией войну против Украины без дальнобойных ракет ATACMS для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS с дальностью поражения целей на расстоянии до 300 километров.

Свое мнение по этому поводу он высказал в YouTube.

Жданов уверен, что это возможно.

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"Можно закончить войну даже со стрелковым оружием, с одними автоматами, но цена победы будет намного выше. Я имею в виду потери и сроки окончания этой войны", – отметил эксперт.

По его мнению, западным партнерам Украины нужно дать понять, что без паритетов в вооружении война будет длиться очень долго и цена победы будет очень высокая.

"Надеемся, что до них наконец-то дойдет, и они начнут действовать", – добавил Жданов.

Дальнобойные ракеты ATACMS для Украины

Как сообщал УНИАН, представители украинской власти уже неоднократно обращались к международным партнерам, в частности Соединенным Штатам Америки, по поводу необходимости получения Украиной ракет ATACMS, которые предназначены для уничтожения определенных объектов на расстоянии до 300 километров.

Отмечалось, что даже поставка 100 ракет ATACMS в Украину в краткосрочной перспективе могла бы существенно повлиять на расклад сил. Их применение может позволить перерезать основные маршруты снабжения на очень значительном расстоянии от линии фронта.

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