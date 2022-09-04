Украине для победы необходимы стабильные поставки качественного вооружения, отметил юрист.

Пропаганда – это все, что есть у России, а вот средства для ведения войны в Украине у РФ уже исчерпаны.

Такое мнение высказал российский юрист и правозащитник Марк Фейгин в эфире Еспресо.

"Они количественно могут сохранять свою значимость: больше пушек, больше танков, но ничего нового мы уже не увидим. Поэтому на самом деле оказывать этому сопротивление ВСУ может, конечно, с помощью союзников. Без них это было бы невозможно", – отметил он.

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По словам Фейгина, Украине необходимы стабильные поставки качественного вооружения.

"Потому что не поставляются, например, самолет или ATACMS, ракетные снаряды с дальностью 300 километров и так далее. Есть еще много того, чего еще нет в Украине. А если будет, то что? Я думаю, всеми этими вопросами Путин обеспокоен", – уверен юрист.

Напомним, ранее российский публицист Андрей Пионтковский заявил, что 8 сентября, должно стать известно, предоставят ли США Украине дальнобойные ракеты ATACMS для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS с дальностью поражения целей на расстоянии до 300 километров.

Также он озвучивал план, по которому ВСУ могут за два месяца закончить войну. Для этого необходимо уничтожить Крымский мост и освободить Херсон.

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