Он допустил снятие запрета на использование этих ракет для ударов по объектам на территории России.

В случае поступления в пакете помощи от США ракет ATACMS, их можно будет использовать для уничтожения пусковых установок на территории России, которые бьют по Харькову, а также для ударов по Крымскому мосту.

Об этом сказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский в эфире телемарафона. Он отметил, что, несмотря на неожиданную активизацию, которую сейчас демонстрируют США, в частности, есть даже намеки, что нам дадут технику прямо с баз хранения США в Европе, то не исключено, что может быть и снят политический запрет на удары ракетами партнеров по территории РФ.

"Если будет снят политический запрет на применение ракет ATACMS для ударов по территории России, то тогда должны быть удары по пусковым установкам, которые угрожают Харькову, потому что уничтожать баллистику только средствами ПВО бесперспективно. Оно работает, как показывает практика, вместе с охотой на пусковые установки. И, возможно, это применение по первоочередным целям РФ на поле боя", - подчеркнул Киричевский. Он сказал, что такое большое внимание к ракетам ATACMS и просьба дать их как можно больше Украине, вероятно, связана с тем, что они заменяют советские ракеты "Точка У", которых у нас до полномасштабного вторжения было 700 единиц и уже несколько месяцев не фиксируется их наличие. "Можно понять, что они помогли нам присадить наступательный потенциал армии РФ. Ракета ATACMS как более мощная должна заместить нишу "Точки У" и, в первую очередь, просадить наступательный потенциал армии РФ. Но если их вдруг хватит на Крымский мост, то никто против не будет. Тем более, что недавний удар по Джанкою доказал, что казалось бы лучшие российские системы С-400 ATACMS сбивать не способны, хотя россияне декларировали обратное", - отметил Киричевский.

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Отвечая на вопрос о сроках поступления поддержки от США, Киричевский отметил, что может быть пессимистический сценарий, который нельзя исключать, когда американцы снова для себя неожиданно откроют, что техника на базах в значительно в худшем состоянии, чем на бумагах. "Но и можно пойти по более оптимистическому варианту, что в данном случае все будет зависеть скорее от того, насколько быстро эту технику погрузят на железнодорожные платформы, как быстро справятся европейские железные дороги и соответственно транспорт на нашей границе", - подчеркнул он. По его словам, важно и замаскировать технику, чтобы информация не выплыла раньше времени. Он напомнил ситуацию, когда вывоз танков Т-72 из Македонии, к сожалению, стал публично известным.

Помощь США Украине

В ночь на 24 апреля, Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере $95,2 млрд. Из них более $60 млрд предусмотрено для Украины. Голоса "за" отдали 79 сенаторов, еще 18 высказались "против". Президент США Джо Байден пообещал подписать пакет документов, как только он будет на его столе 24 апреля, чтобы была возможность начать отправку оружия и оборудования в Украину уже на этой неделе.

По данным источников CNN, в новом пакете военной помощи Украине США могут впервые передать дальнобойные ракеты ATACMS. Собеседники издания отметили, что в последние недели представители администрации Байдена сообщали в Конгрессе, что в рамках нового пакета США, вероятно, впервые отправят Украине ATACMS.

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