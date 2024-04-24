Он рассказал, как украинские силы могут противостоять этим дронам.

Эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко проанализировал возможную технологию превращения "шахеда" в барражирующий боеприпас типа "Ланцет".

В эфире информационного телемарафона он отметил, что "шахед" всегда летит по координатам и не может изменить место попадания. "Если переделать этот боеприпас в барражирующий, тогда его можно запускать в какой-то район. Там он может либо самостоятельно, либо с помощью оператора, если удается поддерживать связь через установленный объектив камеры на этом "шахеде", отслеживать и наносить удар по движущемуся объекту. Старые "шахеды" несли больший заряд, но могли бить только по неподвижным объектам. Если будут новые, более модернизированные дроны, то они будут уже более мобильны в применении, но упадет дальность", - акцентировал Романенко.

Он добавил, что россияне смогут модернизированными "шахедами" наносить удары не по колонне техники, а по отдельным образцам бронетехники, зенитным и артиллерийским системам, которые передвигаются. "Кроме того, могут увеличить высоту полета, потому что с малой высоты он мало что увидит. Мобильные группы сбивают эти "шахеды" в основном на малых высотах, а если они поднимут ее до 500 м., то нашим мобильным группам уже будет практически невозможно их достать", - подчеркнул Романенко.

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Россия, меняя "шахеды" на барражирующий боеприпас типа "Ланцет", хочет получить возможность наносить точные удары по важным для Украины подвижным объектам, в глубине территории нашей страны.

"У "Ланцета" небольшая дальность, она достигает максимально 100 км и это при четком указании с БПЛА разведчика. Дальность барражирующего "шахеда", по информации, более 600 км. То есть, он сможет залетать где-то на 300 км в глубину территории и барражировать какое-то время, пока его не уничтожат или пока он не отследит какую-то цель в глубине нашей территории", - пояснил эксперт.

Он напомнил, что Украина должна получить самолеты F-16. "Они не будут придвинуты на 100-150 км. Будут на глубине уязвимых объектов, которые мы считаем защищенными, что их не достанут вражеские разведывательные дроны. А россияне сейчас хотят перекрыть эту зону. Они потеряли А-50, которые могли на такую глубину работать и пытаются заменить на более дешевые средства", - отметил Романенко.

Авиаэксперт считает, что Украина имеет несколько вариантов возможного противодействия модернизированным вражеским "шахедам". "Первое, сейчас снова открылось окно возможностей с США, а они обещали нам предоставить значительное количество дешевых систем уничтожения "шахедов". "Шахедобоек", таких как Avenger, как Vampire, у них ракета стоит в восемь раз дешевле, чем сам "шахед", - акцентировал Романенко.

Второй вариант, Украина все же получила достаточное количество артиллерийских систем, которые поставляли и Чехия, и страны Балтии. "Для этих систем как раз высота 500 м не помеха, они и там достанут "шахед". Также надеемся, что все же мы получим что-то для наших систем FrankenSAM. Там тоже дешевые ракеты, которые есть в большом количестве в США, старые модели, которые должны были идти на утилизацию. Их нам просто передадут, чтобы не тратить деньги своих налогоплательщиков на утилизацию, а чтобы мы применили их по россиянам", - резюмировал эксперт.

Модернизация "шахедов": что известно

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики вместе с китайскими компаниями работают над превращением Shahed-136 в барражирующий припас по типу "Ланцета".

Аналитики Defense Express объясняли, что "шахеды" используют для поражения стационарных целей, а барражирующие боеприпасы - для подвижных.

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