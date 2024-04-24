Штаты пытаются предоставлять дополнительную поддержку так быстро, как это возможно, подчеркнул Райдер.

Соединенные Штаты могут передать Украине помощь в течение нескольких дней после одобрения соответствующего законопроекта Сенатом и подписания документа президентом США Джо Байденом. Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

"В общем, я бы сказал, что мы ожидаем, что будем в состоянии поставить помощь в течение нескольких дней. У меня нет ничего, чтобы объявить сейчас, в плане того, как будет выглядеть эта помощь. Сначала нам нужен закон", – объяснил он во время брифинга.

Райдер отметил, что США передали Украине уже немало военной помощи. И Штаты пытаются оказывать дополнительную поддержку так быстро, как это возможно.

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Стоит отметить, что законопроект о помощи Украине еще должен одобрить Сенат США, после этого его передадут на подписание президенту Джо Байдену.

Помощь Украине от США: что может войти в новый пакет

Агентство Reuters сообщило, что в США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму 1 миллиард долларов. Его должны объявить после подписания Байденом законопроекта о помощи, который еще должен пройти Сенат.

Ожидается, что в новый пакет могут войти ЗРК Stinger, боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, противотанковые боеприпасы TOW и Javelin и тому подобное.

В то же время CNN пишет, что в новом пакете помощи США могут впервые передать Украине дальнобойные ATACMS, способные бить на 300 км.

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