У них наконец появились дефицитные снаряды 152 калибра.

Эпицентром противостояний остается отрезок фронта Соледар-Бахмут. В самом Соледаре улицы города ежедневно переходят из рук в руки. Оккупантам необходим этот город, чтобы открыть дорогу на Бахмут.

Как говорится в сюжете ТСН, украинские артиллеристы под Бахмутом проводят эффективную контрбатарейную борьбу. ВСУ уничтожают российские пушки как с помощью старых советских гаубиц, так новых немецких.

Но самая большая радость украинских артиллеристов - у них наконец появились дефицитные снаряды 152 калибра. А главное - они отечественного производства.

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"У нас и больше снарядов, больше стало дальнобойной артиллерии, которая может контрбатарейно работать, партнерской высокоточной артиллерии. Поэтому артиллеристам, по моему опыту, стало существенно легче", — говорит украинский защитник.

Ситуация в Соледаре и в Бахмуте

Уже несколько месяцев идут ожесточенные бои на Бахмутском направлении. Сейчас самая сложная ситуация в самом Бахмуте и в Соледаре. Украинским военным приходится отражать ежедневно серию атак российских оккупантов, нанося им колоссальные потери.

12 января 2023 года в украинском Минобороны сообщили, что в районе Соледара продолжаются жестокие бои, враг безуспешно пытается прорвать оборону и несет значительные потери. В этот же день в командовании ССО сообщили, что более 100 российских оккупантов уничтожены в районе Соледара.

Спутниковые снимки показывают, что в результате боев Соледар и Бахмут были практически уничтожены они превратились в руины.

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