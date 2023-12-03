Кроме того, из Белгородской области россияне запустили управляемую авиационную ракету, которая не долетела до цели.

В ночь на 3 декабря российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадже типа Shahed. Всего было выпущено 12 "шахедов" из района Приморско-Ахтарск и управляемую авиационную ракету Х-59 - из воздушного пространства Белгородской области.

Как сообщает командование Воздушных сил ВСУ, ударные БпЛА атаковали в несколько волн, заходили через оккупированную Херсонщину в Николаевскую область.

Именно на Николаевщине, в зоне ответственности воздушного командования "Юг", большинство "шахедов" было уничтожено противовоздушной обороной. Остальные направлялись в северо-западном направлении и были сбиты в районе Староконстантинова на Хмельнитчине.

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"В результате боевой работы противовоздушной обороной воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожено 10 ударных БпЛА"Shahed-136/131". Управляемая авиационная ракета Х-59 не достигла своей цели", - говорится в сообщении.

Атаки РФ на Украину

В ночь на 2 декабря российские военные атаковали Украину, выпустив 11 ударных дронов типа "Shahed" с мыса Чауда (Крым) и управляемую авиационную ракету Х-59 из воздушного пространства оккупированной Запорожской области.

А за несколько дней перед этим российские захватчики выпустили по Украине 75 "Шахедов", почти все-в сторону Киева. Это нападение дронов на столицу стало самым массированным с начала полномасштабного вторжения.

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