Больше всего враг атаковал на Бахмутском и Авдеевском направлении.

Оккупанты за минувшие сутки атаковали почти по всем направлениям фронта, произошло 69 боевых столкновений. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба.

Так, на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где силами обороны отбито 7 атак. На Лиманском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества Луганской области, где силами обороны отбиты 3 атаки.

На Бахмутском направлении противник вел штурмовые действия в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где всу отбили 15 атак.

Видео дня

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного, южнее Тоненького, Первомайского Донецкой области, где силами обороны отбито 20 атак.

На Марьинском направлении враг безуспешно проводил штурмы в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 9 атак.

На Шахтерском направлении враг атаковал в районах юго-восточнее Угледара, западнее Старомайорского Донецкой области. На Запорожском направлении противник 8 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах южнее Работино, западнее и северо-западнее Вербового Запорожской области.

"Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику", - отмечается в сводке..

Также сообщается, что за минувшие сутки враг нанес 3 ракетных и 15 авиационных ударов, совершил 18 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В то же время в течение суток подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 4 артиллерийским средствам противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 1 управляемую авиационную ракету Х-59.

Потери оккупантов

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать российских захватчиков и за минувшие сутки ликвидировали еще 1 070 оккупантов. Общие потери армии РФ в Украине с начала полномасштабного вторжения уже достигли по количеству людей до 331 110 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: