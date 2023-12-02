Оккупанты продолжают давить на двух направлениях фронта / фото 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха

Оккупанты за минувшие сутки атаковали почти по всем направлениям фронта, произошло 69 боевых столкновений. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба.

Так, на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где силами обороны отбито 7 атак. На Лиманском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества Луганской области, где силами обороны отбиты 3 атаки.

На Бахмутском направлении противник вел штурмовые действия в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где всу отбили 15 атак.

Видео дня

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного, южнее Тоненького, Первомайского Донецкой области, где силами обороны отбито 20 атак.

На Марьинском направлении враг безуспешно проводил штурмы в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 9 атак.

На Шахтерском направлении враг атаковал в районах юго-восточнее Угледара, западнее Старомайорского Донецкой области. На Запорожском направлении противник 8 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах южнее Работино, западнее и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Читайте также:
В Крыму девушки передали в воинскую часть РФ гостинцы: уничтожены более 20 оккупантов
В Крыму девушки передали в воинскую часть РФ гостинцы: уничтожены более 20 оккупантов
Зеленський рассказал, как сейчас происходят непубличные обмены пленными
Зеленський рассказал, как сейчас происходят непубличные обмены пленными
Экс-главнокомандующий ВСУ указал на ошибку в планировании контрнаступления
Экс-главнокомандующий ВСУ указал на ошибку в планировании контрнаступления
Первый день зимы аукнулся для РФ спецоперацией: детали об атаке от ГУР
Первый день зимы "аукнулся" для РФ спецоперацией: детали об атаке от ГУР
Россия вышла на жен военных, чтобы задушить манифест против мобилизации
Россия "вышла" на жен военных, чтобы задушить манифест против мобилизации
СБУ раскрыла партию целей, которые спецназ подарил армии РФ (видео)
СБУ раскрыла партию целей, которые спецназ "подарил" армии РФ (видео)

"Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику", - отмечается в сводке..

Также сообщается, что за минувшие сутки враг нанес 3 ракетных и 15 авиационных ударов, совершил 18 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В то же время в течение суток подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 4 артиллерийским средствам противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 1 управляемую авиационную ракету Х-59.

Потери оккупантов

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать российских захватчиков и за минувшие сутки ликвидировали еще 1 070 оккупантов. Общие потери армии РФ в Украине с начала полномасштабного вторжения уже достигли по количеству людей до 331 110 человек. 

Вас также могут заинтересовать новости: