Несколько последних недель США следили за наращиванием российских войск на границе с Украиной.

Командование армии США в ближайшее время не ожидает эскалации напряженности на российско-украинской границе.

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Как сообщает DW, такое заявление сделал председатель Объединенного комитета начальников штабов американской армии, генерал Марк Милли. Военный выступил на Седонском форуме Института Маккейна.

По словам Милли, несколько последних недель США следили за наращиванием российских войск на границе с Украиной.

"Мы также знаем, что часть этих ресурсов недавно была отведена. (...) И это хорошие новости. Мы и дальше внимательно наблюдаем. И сейчас мы не ожидаем ничего драматического или неотложного в ближайшем будущем", - заявил он.

Скопление войск РФ у границы: справка УНИАН

В марте РФ под видом подготовки к учениям стянула к оккупированному Крыму и у границ Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.

20 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что численность российских военнослужащих на границе с Украиной за неделю увеличится до более чем 120 тысяч.

22 апреля в оккупированном Крыму министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что решил завершить "внезапную проверку" российских войск в Западном и Южном военных округах РФ у границ Украины, поскольку "все поставленные цели достигнуты".

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Автор: Дмитрий Захаров