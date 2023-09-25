На прошлой неделе украинские защитники отбили российские контратаки на Бахмутском и Ореховском направлениях.

Оккупационные войска Российской Федерации стойко обороняются, но неспособны результативно наступать в Украине.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в X (Twitter), ссылаясь на данные разведки.

"В течение прошлой недели российские силы прилагали согласованные усилия для проведения локальных контратак против украинских сил наступления из Орехова и в Бахмуте. В обоих районах украинские силы отбили российские атаки и сохранили свой контроль над недавно освобожденными территориями", - говорится в сообщении.

В то же время, опубликованные российским военным сообществом комментарии, свидетельствуют о чрезвычайном крахе иллюзий среди тех, кто участвовал в этих контратаках, особенно возле Бахмута, с сообщениями о "непродуманном" продвижении, нехватке артиллерийской поддержки и тяжелых потерях.

"На протяжении последних девяти месяцев российская сила в Украине доказала свою способность проводить непоколебимые оборонительные операции. Однако, она продолжает показывать лишь минимальную способность в наступлении. Командиры стараются изо всех сил организовать сложные совместные действия, сосредоточить достаточное количество артиллерийских боеприпасов, поддержать высокий моральный и наступательный дух", - сообщает разведка.

ВСУ отбили новые атаки РФ - где было "горячо"

Как сообщал УНИАН, Вооруженные Силы Украины сдерживают отчаянные контратаки захватчиков, россияне несут значительные потери и вынуждены применять резервы.

В частности, за прошедшие сутки, украинские защитники на Мелитопольском направлении отбили контратаки россиян в районах нескольких населенных пунктов. В частности, речь идет о Вербовом, Малой Токмачке, Работино и Новоданиловке.

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