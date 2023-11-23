По предварительной информации, населенные пункты области оккупанты обстреляли из артиллерии.

Российские оккупационные войска ударили по Донецкой области. Вражеская армия атаковала Часов Яр, Авдеевку и Торецк – погибли два человека, есть раненый.

"Оккупанты не прекращают убивать мирное население Донецкой области. Сегодня утром российские войска продолжили разрушать г. Авдеевку. В результате разрыва снаряда местный житель 67 лет, который во время обстрела находился на улице, получил открытое проникающее ранение грудной клетки. Пострадавшего доставили в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи", – сообщает Донецкая областная прокуратура.

Кроме того, оккупационная армия РФ атаковала г. Часов Яр. От полученных телесных повреждений на территории частного домовладения погиб 59-летний мужчина.

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Под вражеским огнем оказалось и пгт. Северное, расположенное неподалеку от Торецка. Там получил смертельные ранения 49-летний местный житель.

По предварительной информации, населенные пункты оккупанты обстреляли из артиллерии. Взрывами повреждены жилые дома и кафе.

Обстрелы украинских городов

21 ноября российские оккупационные войска ударили по Одесской области. В Силах обороны сообщили, что тактическая авиация россиян в течение дня и вечером нанесла ракетные удары с использованием ракет типа Х-31П. Зафиксированы попадания на территории Одессы и Белгород-Днестровского района области.

Кроме того, россияне ударили ракетой по Запорожью. Взрывной волной были повреждены частные дома.

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