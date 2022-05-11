Он отметил, что армия стоит как стена.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорит, что по всей линии фронта украинские воины проявляют массовый героизм.

Об этом он рассказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

По его словам, мир ужаснется и восхитится одновременно, когда узнает о подвигах украинских военных.

"Армия и все остальные силовые структуры воюют... даже не знаю, как сформулировать. Я обычно за словом в карман не лезу, но тут - на уровне лучших образцов в мировой военной истории. Может где-то уже и превысили", - сказал Арестович.

Ранее Арестович заявил, что Украина имеет все шансы после получения западного вооружения нанести военное поражение Российской Федерации.

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