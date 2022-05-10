Он считает, что у ВСУ появится возможность нанести поражение российской армии.

Украина имеет все шансы после получения западного вооружения перейти в контрнаступление и нанести военное поражение Российской Федерации.

Такое мнение выразил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

По его словам, принимать решение о том, где и когда проводить контрнаступление, будет главнокомандующий Вооруженных Сил Украины и его штаб.

"У нас появляется очень неплохой шанс на нанесение военного поражения российской армии на территории Украины. Мы видим это по ситуации под Киевом, Черниговом, Сумами, где они потерпели поражение и отошли. Мы видим это под Харьковом, где сейчас наши войска наступают, а российские выводятся для того, чтобы не быть окруженными и окончательно разгромленными", - считает Алексей Арестович

Ранее российский публицист назвал "идеальное время" для контрнаступления ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: