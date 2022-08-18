По его словам, на территории оккупированного Россией Крыма были слышны сирены воздушной тревоги.

Советник главы Офиса Алексей Арестович прокомментировал ряд вечерних взрывов в оккупированном Крыму и на территории Белгородской области.

Об этом он написал в своем канале в Telegram.

По его словам, на территории оккупированного Россией Крыма были слышны сирены воздушной тревоги.

"Авиабаза Бельбек (Крым), прилеты. Воздушная тревога в Керчи. Воздушная тревога в Севастополе. В Белгородской области взрываются склады армейского уровня (20-й армии), воюющей на Изюмском направлении. Как вы понимаете-мы тут ни при чем. Курить меньше надо", - прокомментировал Арестович.

Как сообщал УНИАН, вечером 18 августа в оккупированном Крыму прогремели взрывы на крупнейшей авиабазе российских оккупантов Бельбек, расположенной в северо-западной части Севастополя.

Также в оккупированном Крыму в городе Керчь вечером 18 августа раздались взрывы.

Еще ранее вечером 18 августа в Белгородской области начал детонировать склад с боеприпасами российских оккупантов.

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